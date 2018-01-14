Из коттеджа под Санкт-Петербургом у криптовалютного блогера-эксперта украли 24 млн рублей
Под Санкт-Петербурга неизвестные похитили из коттеджа криптовалютного блогера-эксперта 24 млн рублей. Ограбление произошло ночью 14 января.
Потерпевший сообщил сотрудникам полиции, что ночью в его дом в поселке под Санкт-Петербургом ворвались несколько человек в масках. Злоумышленники, угрожая пистолетом, вначале избили специалиста по криптовалютам, а затем взломали блок компьютера и похитили сейф с крупной суммой денег.
Также грабители отобрали у потерпевшего дорогостоящий смартфон и наручные часа. У приятеля, который находился в гостях у блогера, неизвестные забрали все наличные средства. По информации местных СМИ, один из грабителей прятал лицо под маской Деда Мороза.
Ранее в Москве ограбили покупателя биткоинов.
Потерпевший сообщил сотрудникам полиции, что ночью в его дом в поселке под Санкт-Петербургом ворвались несколько человек в масках. Злоумышленники, угрожая пистолетом, вначале избили специалиста по криптовалютам, а затем взломали блок компьютера и похитили сейф с крупной суммой денег.
Также грабители отобрали у потерпевшего дорогостоящий смартфон и наручные часа. У приятеля, который находился в гостях у блогера, неизвестные забрали все наличные средства. По информации местных СМИ, один из грабителей прятал лицо под маской Деда Мороза.
Ранее в Москве ограбили покупателя биткоинов.
Автор: Нина Лукашева