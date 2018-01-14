В Нижегородской области гречка и сахар подешевели на треть
В Нижегородской области на треть снизились цены на сахар и гречневую кашу. Информацию об этом предоставили специалисты Нижегородстата.
По их данным, помимо прочего на 20% подешевели куриные яйца, на 12% мясо курицы. Также за год снизилась цена на капусту (-6%), масло, свинину, лук, чай, макаронные изделия, свежемороженую рыбы.
Напомним, Росстат ранее уже сообщал, что в среднем цена на условный набор продуктов питания на 8% ниже по цене от среднероссийского показателя.
По их данным, помимо прочего на 20% подешевели куриные яйца, на 12% мясо курицы. Также за год снизилась цена на капусту (-6%), масло, свинину, лук, чай, макаронные изделия, свежемороженую рыбы.
Напомним, Росстат ранее уже сообщал, что в среднем цена на условный набор продуктов питания на 8% ниже по цене от среднероссийского показателя.
Автор: Вера Антонова