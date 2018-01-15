Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro (Atos) нового поколения замечен на тестах
Южнокорейский автогигант Hyundai Motor испытывает компактный хэтчбек Santro (Atos) нового поколения. Бюджетное авто замечено на дорожных тестах, первые шпионские фотоснимки новинки появились на просторах интернета.
Hyundai Santro (Atos), в первую очередь, отправится на азиатские авторынки, заняв в линейке компании место между пятидверными хэтчбеками Grand i10 и Eon. Ожидается, что новинка следующего модельного года составит прямую конкуренцию субкомпактному хэтчбеку А-класса с пятью дверями Suzuki Alto от японского автопроизводителя, индийскому компактному седану Tata Tiago и первой модели возрожденной японской марки Datsun Go.
В соответствии с предварительной информацией, разработчики установят под капотом Hyundai Santro (Atos) бензиновые двигатели объёмом 0,8 и 1 литр, работающими в тандеме с пятиступенчатой МКПП либо четырёхскоростным АКПП.
Ближайшей весной состоится презентация бюджетной новинки от Hyundai. На днях портал «Актуальные новости» поделился первыми шпионскими фото ожидаемого хэтчбека.
Hyundai Santro (Atos), в первую очередь, отправится на азиатские авторынки, заняв в линейке компании место между пятидверными хэтчбеками Grand i10 и Eon. Ожидается, что новинка следующего модельного года составит прямую конкуренцию субкомпактному хэтчбеку А-класса с пятью дверями Suzuki Alto от японского автопроизводителя, индийскому компактному седану Tata Tiago и первой модели возрожденной японской марки Datsun Go.
В соответствии с предварительной информацией, разработчики установят под капотом Hyundai Santro (Atos) бензиновые двигатели объёмом 0,8 и 1 литр, работающими в тандеме с пятиступенчатой МКПП либо четырёхскоростным АКПП.
Ближайшей весной состоится презентация бюджетной новинки от Hyundai. На днях портал «Актуальные новости» поделился первыми шпионскими фото ожидаемого хэтчбека.
Автор: Воробьева Алина