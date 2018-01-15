"Дом-2": Нелли Ермолаева отказывается рожать в России
Нелли Ермолаева, звезда телестройки «Дома-2», не собирается рожать в России. Об этом девушка рассказала фолловерам в Instagram.
Ермолаева собирается в Соединенные Штаты Америки, именно там она планирует рожать. Девушка уже отправилась во Флориду. Там она выбрала клинику и будет отдыхать на пляже до самых родов. Также участница «Дома-2» говорит, что в будущем собирается делиться со своими фанатами всеми подробностями родов, личной жизни.
Спустя три месяца после родов Ермолаева с мужем собирается вернуться в Москву.
Ермолаева собирается в Соединенные Штаты Америки, именно там она планирует рожать. Девушка уже отправилась во Флориду. Там она выбрала клинику и будет отдыхать на пляже до самых родов. Также участница «Дома-2» говорит, что в будущем собирается делиться со своими фанатами всеми подробностями родов, личной жизни.
Спустя три месяца после родов Ермолаева с мужем собирается вернуться в Москву.
Автор: Вера Антонова