Актриса Анастасия Вертинская впервые появилась на ТВ после долгого перерыва
Известная советская актриса Анастасия Вертинская, которая прославилась по роли в фантастической картине «Человек-амфибия», впервые появилась на ТВ после долгого перерыва. Народная артистка РСФСР стала гостьей телепередачи «Сегодня вечером».
В конце декабря Анастасии Вертинской исполнилось 73 года. В советское время актриса была очень популярна, поскольку снялась в нескольких знаковых картинах, однако очень скоро артистка пропала с экранов телевидения. Сегодня она занимается семьей и внуками. Увлекается кулинарией, а свободное время проводит в фонде имени отца. Давать интервью и участвовать в шоу Анастасия Вертинская никогда не любила, однако решила сделать исключение ради своей первой работы в кино - фильма «Алые паруса», который вышел на экраны в 1961 году.
По словам Анастасии Вертинской, она полная противоположность своей героини, принцы, да и сами алые паруса к ней никогда не приплывали. После невероятного успеха фильма бабушка заявила, что в жизни свежеиспеченной артистки ничего не изменится, и она, как ранее, будет ходить с сестрой за хлебом в «Елисеевский». Поскольку Вертинская предпочитала уединение и «герметичность в существовании», это стало настоящей пыткой.
По словам коллег, актриса была невероятно привлекательна, а в своей первой роли просто обворожительна. По неофициальной информации Вертинская исчезла после неудачной пластики лица, сделанной около 10 лет назад. Затем она решила изменить жизнь и посвятила себя семье.
В конце декабря Анастасии Вертинской исполнилось 73 года. В советское время актриса была очень популярна, поскольку снялась в нескольких знаковых картинах, однако очень скоро артистка пропала с экранов телевидения. Сегодня она занимается семьей и внуками. Увлекается кулинарией, а свободное время проводит в фонде имени отца. Давать интервью и участвовать в шоу Анастасия Вертинская никогда не любила, однако решила сделать исключение ради своей первой работы в кино - фильма «Алые паруса», который вышел на экраны в 1961 году.
По словам Анастасии Вертинской, она полная противоположность своей героини, принцы, да и сами алые паруса к ней никогда не приплывали. После невероятного успеха фильма бабушка заявила, что в жизни свежеиспеченной артистки ничего не изменится, и она, как ранее, будет ходить с сестрой за хлебом в «Елисеевский». Поскольку Вертинская предпочитала уединение и «герметичность в существовании», это стало настоящей пыткой.
По словам коллег, актриса была невероятно привлекательна, а в своей первой роли просто обворожительна. По неофициальной информации Вертинская исчезла после неудачной пластики лица, сделанной около 10 лет назад. Затем она решила изменить жизнь и посвятила себя семье.
Автор: Нина Лукашева