Обнаженная Алена Водонаева снялась для журнала Maxim
Алена Водонаева снова красуется на обложке мужского журнала Maxim. Нескромно сообщила об этом сама девушка на своей странице в Instagram.
Алена Водонаева отдыхает с мужем на Бали, а своим поклонникам советует приобрести новый выпуск журнала Maxim. В комментариях к своим откровенным фото телеведущая сообщила, что обложка февральского выпуска мужского журнала будет украшена ее обнаженным телом.
На своей странице в Instagram Алена регулярно выкладывает фото, где демонстрирует свою фигуру. Девушка часто позирует в купальниках и откровенных нарядах. Автором таких фотографий является ее муж Алексей.
Алена Водонаева отдыхает с мужем на Бали, а своим поклонникам советует приобрести новый выпуск журнала Maxim. В комментариях к своим откровенным фото телеведущая сообщила, что обложка февральского выпуска мужского журнала будет украшена ее обнаженным телом.
На своей странице в Instagram Алена регулярно выкладывает фото, где демонстрирует свою фигуру. Девушка часто позирует в купальниках и откровенных нарядах. Автором таких фотографий является ее муж Алексей.
Автор: Бойцова Мария