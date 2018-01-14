На соревнованиях по легкой атлетике в Праге от удара ядра умер судья
Легкоатлет толкнул ядро в судью на соревнованиях в Праге. Спортсмен, участвующий в соревнованиях, ошибся в траектории полета спортивного ядра.
ЧП произошло в Праге на легкоатлетических соревнованиях. В субботу молодой участник соревнований неточно метнул ядро. Снаряд весом 6 кг попал судье в грудь и проломил ее, что повлекло смерть мужчины. Судья был недалеко от спортсмена.
Инцидент был расценен как неумышленное убийство. Хотя скорая помощь и прибыла на место быстро, мужчину не удалось спасти.
ЧП произошло в Праге на легкоатлетических соревнованиях. В субботу молодой участник соревнований неточно метнул ядро. Снаряд весом 6 кг попал судье в грудь и проломил ее, что повлекло смерть мужчины. Судья был недалеко от спортсмена.
Инцидент был расценен как неумышленное убийство. Хотя скорая помощь и прибыла на место быстро, мужчину не удалось спасти.
Автор: Северов Андрей