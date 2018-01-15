В мобильной версии YouTube появится режим инкогнито
В мобильную версию YouTube будет внедрен режим инкогнито. Информацию об этом сообщили в корпорации Google. Отмечается, что все нововведения вступят в силу с версией обновления 13.01.
Также в YouTube появится темная тема, говорят эксперты, которую уже сейчас можно установить на ПК. Нововведение прописывается в коде программы, но пока для всех пользователей не активно.
Известно, что благодаря режиму инкогнито на смартфоне YouTube не будет запоминать запросы и историю просматриваемых видео. В будущем и рекламу можно будет убрать свайпом, а не нажатием кнопки через 5 секунд.
Также в YouTube появится темная тема, говорят эксперты, которую уже сейчас можно установить на ПК. Нововведение прописывается в коде программы, но пока для всех пользователей не активно.
Известно, что благодаря режиму инкогнито на смартфоне YouTube не будет запоминать запросы и историю просматриваемых видео. В будущем и рекламу можно будет убрать свайпом, а не нажатием кнопки через 5 секунд.
Автор: Вера Антонова