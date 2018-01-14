В Якутии замерзли термометры из-за температуры воздуха -60 градусов
В Якутии температура воздуха опустилась до аномальных -60 градусов. В доказательство происходящего местные жители фиксируют на видео и фото термометры, которые опустились ниже граничных показателей и окончательно замерзли после этого.
По словам жителей сурового края, в Якутии морозы уже до -60, поэтому термометры с делениями до -50 не показывают температуру. При этом прогнозы синоптиков пока остаются неутешительными. Ожидается, что уже мощный антициклон, накрывший обширную часть региона и принесший экстремальные холода, не отступит, а только усилится. Мороз опустится до -62.
Между тем, местные жители легко выдерживают испытания морозами и живут обычной жизнью, привычно занимаясь хозяйством и помогая пережить холод домашним животным.
По словам жителей сурового края, в Якутии морозы уже до -60, поэтому термометры с делениями до -50 не показывают температуру. При этом прогнозы синоптиков пока остаются неутешительными. Ожидается, что уже мощный антициклон, накрывший обширную часть региона и принесший экстремальные холода, не отступит, а только усилится. Мороз опустится до -62.
Между тем, местные жители легко выдерживают испытания морозами и живут обычной жизнью, привычно занимаясь хозяйством и помогая пережить холод домашним животным.
Автор: Нина Лукашева