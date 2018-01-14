В Тюмени мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки
В Тюмени на улице Беляева у многоэтажки нашли труп мужчины с признаками падения с высоты. Трагедия случилась в ночь на 14 января.
Труп обнаружили случайные прохожие. При этом официальной информации о произошедшем случае пока не поступало. По какой причине мужчина выпал из окна многоэтажки, пока неизвестно.
Труп обнаружили случайные прохожие. При этом официальной информации о произошедшем случае пока не поступало. По какой причине мужчина выпал из окна многоэтажки, пока неизвестно.
Автор: Вера Антонова