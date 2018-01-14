В Смоленской области с начала 2018 года от пиротехники пострадали 3 человека
В Смоленской области с начала 2018 года от взрыва различной пиротехники пострадали 3 человека. Информация о потерпевших появилась от регионального главка МЧС.
Два инцидента случились непосредственно в новогоднюю ночь. За помощью в медицинские учреждения обратились двое мужчин 1962 и 1957 года рождения. Первый смолянин получил травму руки и был госпитализирован, второй - во время запуска фейерверка получил ожоги лица и травмы глаз. Он проходит амбулаторное лечение.
Еще одно ЧП случилось в ночь на Рождество. Ожоги рук получил 13-летний мальчик. Он также лечится дома.
Между тем в Москве во время взрыва петард пострадали 4 подростка.
Два инцидента случились непосредственно в новогоднюю ночь. За помощью в медицинские учреждения обратились двое мужчин 1962 и 1957 года рождения. Первый смолянин получил травму руки и был госпитализирован, второй - во время запуска фейерверка получил ожоги лица и травмы глаз. Он проходит амбулаторное лечение.
Еще одно ЧП случилось в ночь на Рождество. Ожоги рук получил 13-летний мальчик. Он также лечится дома.
Между тем в Москве во время взрыва петард пострадали 4 подростка.
Автор: Нина Лукашева