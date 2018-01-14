Друг Семенова сообщил, что Шурыгина с 14 лет оказывала интимуслуги
Друг Сергея Семенова Илья Анищенко, осужденного за изнасилование, сообщил, что Диана Шурыгина якобы оказывала интимные услуги с 14-ти лет. Информацию об этом сообщает StarHit.
По его данным, он решил провести собственное расследование, так как умеет считывать мимику людей. Помимо прочего, Анищенко удалось найти в биографии девушки не очень приятные факты – якобы то, что она оказывала услуги интимного характера, когда ей было 14 лет, при этом, сообщает молодой человек, родители Дианы все знали.
Также друг Семенова считает, что парень, который только на той неделе вышел на свободу, не будет мстить Шурыгиной, а пойдет своим путем дальше. Для начала он мечтает получить высшее образование.
По его данным, он решил провести собственное расследование, так как умеет считывать мимику людей. Помимо прочего, Анищенко удалось найти в биографии девушки не очень приятные факты – якобы то, что она оказывала услуги интимного характера, когда ей было 14 лет, при этом, сообщает молодой человек, родители Дианы все знали.
Также друг Семенова считает, что парень, который только на той неделе вышел на свободу, не будет мстить Шурыгиной, а пойдет своим путем дальше. Для начала он мечтает получить высшее образование.
Автор: Вера Антонова