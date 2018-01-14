Девушка из Великобритании узнала за 45 минут до родов о своей беременности
Девушка, проживающая в Соединенном Королевстве, узнала, что должна рожать лишь за несколько минут до начала родов. Она с молодым человеком не планировала иметь детей.
В один из дней у женщины заболел живот. Они с мужем, которому 45 лет, никогда не планировали иметь детей. 35-летняя будущая мать вызвала скорую медицинскую помощь, т. к. живот не проходил. Обследование показало, что она беременна. Девушка тут же сообщила своему начальнику, что не сможет в ближайшее время выйти на работу. В клинике ей сообщили, что не имеют необходимого оборудования для принятия экстренных родов. Все прошло успешно и через несколько минут она родила. Сына назвали Тоби.
Второй раз англичанка родила в 2015 году, но на этот раз о своей беременности женщина узнала за несколько месяцев. Их большая семья уже не мыслит жизни без детей, и они не понимают, как раньше могли отказаться от такого счастья.
В один из дней у женщины заболел живот. Они с мужем, которому 45 лет, никогда не планировали иметь детей. 35-летняя будущая мать вызвала скорую медицинскую помощь, т. к. живот не проходил. Обследование показало, что она беременна. Девушка тут же сообщила своему начальнику, что не сможет в ближайшее время выйти на работу. В клинике ей сообщили, что не имеют необходимого оборудования для принятия экстренных родов. Все прошло успешно и через несколько минут она родила. Сына назвали Тоби.
Второй раз англичанка родила в 2015 году, но на этот раз о своей беременности женщина узнала за несколько месяцев. Их большая семья уже не мыслит жизни без детей, и они не понимают, как раньше могли отказаться от такого счастья.
Автор: Северов Андрей