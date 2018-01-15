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Учёные: Космический мусор и радиоволны от современных технологий затрудняют исследование космоса
Учёные из США сообщили, что из-за стремительного развития современных технологий астрофизикам с каждым годом всё сложнее исследовать космическое пространство. Главными источниками его загрязнения, вызывающими помехи в исследовании небесных тел, специалисты назвали космический мусор, световое загрязнение и радиоволны.

Учёные: Космический мусор и радиоволны от современных технологий затрудняют исследование космоса


По словам экспертов Американского астрономического сообщества, не протяжении ближайших 20 лет на орбиту запустят ещё около 20 тысяч новых спутников, для освещения станут применять светодиодные лампы, а сотовые сети V поколения заполнят практически всё пространство. Эти и другие факторы существенно мешают космологам получать чёткие фотоизображения ночного неба и в разы снижают точность вычислений учёных.

Загрязняющий пространство космический мусор представляет собой первоочерёдную проблему для астрономов. С того момента как в октябре 1957 года был запущен первый искусственный спутник, то есть в течение 60 лет, на околоземной орбите появились около 18 тысяч объектов, отслеживаемых Стратегическим командованием вооруженных сил США. Их размеры варьируются в пределах нескольких сантиметров до объёма с современный автобус. Кроме того, космический мусор не только наносит вред самим запущенным телескопам и иному оборудованию, но и отражает солнечный свет, образуя помехи для обработки данных спецустройствами.

Эксперты обращают внимание и на светодиодные лампы, которые в 2010 году в Соединённых Штатах составляли не более 1 % от всего количества искусственных источников света, а в 2017 году эта доля уже выросла до 50 %. Данные устройства более эффективны с точки зрения энергетики и меньше засоряют окружающую среду, но, в то же время, излучаемый ими широкий световой спектр крайне мешает космическим исследованиям.

Что касается радиоволн, то они хоть и не препятствуют применению оптических телескопов, но серьёзно мешают исследователям получать радиосигналы от галактик и звёзд.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о заключении договора между РФ и Японией о сотрудничестве в космическом пространстве.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 03:31
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