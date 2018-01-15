Учёные: Космический мусор и радиоволны от современных технологий затрудняют исследование космоса
Учёные из США сообщили, что из-за стремительного развития современных технологий астрофизикам с каждым годом всё сложнее исследовать космическое пространство. Главными источниками его загрязнения, вызывающими помехи в исследовании небесных тел, специалисты назвали космический мусор, световое загрязнение и радиоволны.
По словам экспертов Американского астрономического сообщества, не протяжении ближайших 20 лет на орбиту запустят ещё около 20 тысяч новых спутников, для освещения станут применять светодиодные лампы, а сотовые сети V поколения заполнят практически всё пространство. Эти и другие факторы существенно мешают космологам получать чёткие фотоизображения ночного неба и в разы снижают точность вычислений учёных.
Загрязняющий пространство космический мусор представляет собой первоочерёдную проблему для астрономов. С того момента как в октябре 1957 года был запущен первый искусственный спутник, то есть в течение 60 лет, на околоземной орбите появились около 18 тысяч объектов, отслеживаемых Стратегическим командованием вооруженных сил США. Их размеры варьируются в пределах нескольких сантиметров до объёма с современный автобус. Кроме того, космический мусор не только наносит вред самим запущенным телескопам и иному оборудованию, но и отражает солнечный свет, образуя помехи для обработки данных спецустройствами.
Эксперты обращают внимание и на светодиодные лампы, которые в 2010 году в Соединённых Штатах составляли не более 1 % от всего количества искусственных источников света, а в 2017 году эта доля уже выросла до 50 %. Данные устройства более эффективны с точки зрения энергетики и меньше засоряют окружающую среду, но, в то же время, излучаемый ими широкий световой спектр крайне мешает космическим исследованиям.
Что касается радиоволн, то они хоть и не препятствуют применению оптических телескопов, но серьёзно мешают исследователям получать радиосигналы от галактик и звёзд.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о заключении договора между РФ и Японией о сотрудничестве в космическом пространстве.
По словам экспертов Американского астрономического сообщества, не протяжении ближайших 20 лет на орбиту запустят ещё около 20 тысяч новых спутников, для освещения станут применять светодиодные лампы, а сотовые сети V поколения заполнят практически всё пространство. Эти и другие факторы существенно мешают космологам получать чёткие фотоизображения ночного неба и в разы снижают точность вычислений учёных.
Загрязняющий пространство космический мусор представляет собой первоочерёдную проблему для астрономов. С того момента как в октябре 1957 года был запущен первый искусственный спутник, то есть в течение 60 лет, на околоземной орбите появились около 18 тысяч объектов, отслеживаемых Стратегическим командованием вооруженных сил США. Их размеры варьируются в пределах нескольких сантиметров до объёма с современный автобус. Кроме того, космический мусор не только наносит вред самим запущенным телескопам и иному оборудованию, но и отражает солнечный свет, образуя помехи для обработки данных спецустройствами.
Эксперты обращают внимание и на светодиодные лампы, которые в 2010 году в Соединённых Штатах составляли не более 1 % от всего количества искусственных источников света, а в 2017 году эта доля уже выросла до 50 %. Данные устройства более эффективны с точки зрения энергетики и меньше засоряют окружающую среду, но, в то же время, излучаемый ими широкий световой спектр крайне мешает космическим исследованиям.
Что касается радиоволн, то они хоть и не препятствуют применению оптических телескопов, но серьёзно мешают исследователям получать радиосигналы от галактик и звёзд.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о заключении договора между РФ и Японией о сотрудничестве в космическом пространстве.
Автор: Воробьева Алина