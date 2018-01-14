В Башкирии столкнулись фура и два легковых авто
В Башкирии днем 14 января на автомобильной дороге Дюртюли – Кушнаренково столкнулись фура и два легковых авто. Большегруз перевернулся во время аварии на бок.
Точной информации о массовом ДТП на данный момент нет. На месте происшествия работали медики службы скорой помощи. Одного из водителей пришлось доставать из машины спасателям МЧС. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Сообщений о пострадавших пока нет.
По предварительной информации, дорожное происшествие могло произойти вследствие нарушения ПДД. На участке имеется знак «Обгон запрещен».
Ранее стало известно, что в аварии с иномаркой и грузовиком в Башкирии погиб человек.
Точной информации о массовом ДТП на данный момент нет. На месте происшествия работали медики службы скорой помощи. Одного из водителей пришлось доставать из машины спасателям МЧС. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Сообщений о пострадавших пока нет.
По предварительной информации, дорожное происшествие могло произойти вследствие нарушения ПДД. На участке имеется знак «Обгон запрещен».
Ранее стало известно, что в аварии с иномаркой и грузовиком в Башкирии погиб человек.
Автор: Нина Лукашева