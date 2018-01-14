В Новосибирске разыскивают без вести пропавшую 11-летнюю девочку
В Новосибирске ведутся поиски пропавшей 11-летней девочки. Она ушла из дома 13 января и до сих пор не вернулась.
В соцсетях одноклассники пропавшей девочки развернули информационную кампанию по поиску ребенка. Волонтеры также прочесывают районы в поиске школьницы.
Особые приметы: рыжие волосы до плеч, телосложение плотное, глаза голубые. Всех, кто видел похожего по описанию ребенка в Новосибирске, просят обратиться в полицию.
В соцсетях одноклассники пропавшей девочки развернули информационную кампанию по поиску ребенка. Волонтеры также прочесывают районы в поиске школьницы.
Особые приметы: рыжие волосы до плеч, телосложение плотное, глаза голубые. Всех, кто видел похожего по описанию ребенка в Новосибирске, просят обратиться в полицию.
Автор: Вера Антонова