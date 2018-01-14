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СМИ: Греческий миллиардер сопровождает Дашу Жукову на светских мероприятиях
Не прошло и года с момента официального расставания Даши Жуковой с Романом Абрамовичем, как в СМИ появились публикации о новом романе завидной невесты. В пару девушке приписывают греческого миллиардера.
СМИ: Греческий миллиардер сопровождает Дашу Жукову на светских мероприятиях

В октябре 2017 года Даша Жукова впервые была замечена в компании греческого миллиардера. Тогда журналисты не придали никакого значения совместного пребывания молодых людей на вечеринке журнала Garage в Нью-Йорке. Но последующие совместные появления на светских раутах стало привлекать внимание. В декабре 2017 года греческого миллиардера сопровождал Дашу Жукову на выставке Art Basel в Майами, последовал молодой человек и в Нью-Йорк за своей спутницей. Ежегодный обед в честь пополнения коллекции музея Metropolitan стал ещё одним мероприятием, на котором пара была замечена. Журналисты предполагают, что встречи греческого наследного миллиардера могут носить деловой характер.

Несмотря на существование деловой версии отношений греческого миллиардера и Даши Жуковой, журналисты склонны предавать встречам молодых людей романтический характер.

Приближенный к Даше Жуковой источник сообщает лишь о том, что молодые люди давно знакомы и хорошо общаются. Пара никаких комментариев по поводу совместных выходов в свет не давала.
Автор: Бойцова Мария
Вчера, 23:43
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