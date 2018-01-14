Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова едва не родила в такси
Жена популярного певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что едва не родила в машине такси. Это произошло в Юрмале, роды оказались стремительными.
Дочь Вероника - очень желанный ребенок в семье Игоря Николаева. Супруги прожили в зарегистрированном браке около пяти лет и только потом узнали, что станут родителями. Радостная новость быстро просочилась в СМИ, и журналисты принялись атаковать будущую маму своими расспросами. На семейном совете было решено отправить Юлию Проскурякову на отдых в Юрмалу, где у четы имеется роскошный дом.
Схватки начались ночью, хорошо, что Юлию Проскурякову сопровождала мама. Чтобы доехать в роддом, вызвали такси. Водитель оказался, как настоящий латыш, медлительным. На просьбы ускориться, предлагал не волноваться, тем более что в его машине уже раз пять рожали. В родильный дом Проскурякова успела вовремя и 8 октября 2015 года она родила дочь Веронику.
Сегодня малышке уже 2 года и 3 месяца, знаменитые родители обожают дочь, но говорят, что стараются ее не баловать. При этом Игорь Николаев и Юлия Проскурякова уверены, что в жизни не все зависит от финансового благополучия, главное - поддержка родных и близких.
Между тем ранее Юлию Проскурякову жестко раскритиковали за неудачный образ.
Дочь Вероника - очень желанный ребенок в семье Игоря Николаева. Супруги прожили в зарегистрированном браке около пяти лет и только потом узнали, что станут родителями. Радостная новость быстро просочилась в СМИ, и журналисты принялись атаковать будущую маму своими расспросами. На семейном совете было решено отправить Юлию Проскурякову на отдых в Юрмалу, где у четы имеется роскошный дом.
Схватки начались ночью, хорошо, что Юлию Проскурякову сопровождала мама. Чтобы доехать в роддом, вызвали такси. Водитель оказался, как настоящий латыш, медлительным. На просьбы ускориться, предлагал не волноваться, тем более что в его машине уже раз пять рожали. В родильный дом Проскурякова успела вовремя и 8 октября 2015 года она родила дочь Веронику.
Сегодня малышке уже 2 года и 3 месяца, знаменитые родители обожают дочь, но говорят, что стараются ее не баловать. При этом Игорь Николаев и Юлия Проскурякова уверены, что в жизни не все зависит от финансового благополучия, главное - поддержка родных и близких.
Между тем ранее Юлию Проскурякову жестко раскритиковали за неудачный образ.
Автор: Нина Лукашева