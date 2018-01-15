Дмитрий Маликов спародировал рэпера Face
Дмитрий Маликов сделал пародию в своем видео на исполнителя рэпа Ивана Дрёмина, более известного, как Face. Певец из всего творчества Дрёмина выбрал песню «Бургер».
В ролике Маликов нанес на лицо такие же надписи, как и у знаменитого рэпера. Поклонники Face не оценили шутку и неодобрительно отозвались о пародии. Фанаты Маликова не поняли, кого их любимый артист пытался скопировать.
В ролике Маликов нанес на лицо такие же надписи, как и у знаменитого рэпера. Поклонники Face не оценили шутку и неодобрительно отозвались о пародии. Фанаты Маликова не поняли, кого их любимый артист пытался скопировать.
Автор: Северов Андрей