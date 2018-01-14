В Севастополе задержали мужчину, устроившего стрельбу в квартире с 7-летней дочерью
В пятницу вечером, 12 января, сотрудниками Росгвардии был задержан житель Севастополя, устроивший стрельбу в квартире одой из многоэтажек города. На момент инцидента в помещении находились его 7-летняя дочь и 70-летняя мать.
О звуках стрельбы в квартире правоохранителей Севастополя уведомили соседи задержанного горожанина и прохожие. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка попросили мужчину сложить оружие и открыть дверь, но ответной реакции от того не последовало. В итоге сотрудники Росгвардии провели успешную операцию, в ходе которой задержали устроившего стрельбу мужчину, впоследствии передав его полиции.
Согласно предварительным сведениям, ни девочка, ни пенсионерка, кроме шока, не получили значительных повреждений.
Ранее сообщалось об убийстве женщины сыном из-за того, что из-за матери он сломал наушники.
О звуках стрельбы в квартире правоохранителей Севастополя уведомили соседи задержанного горожанина и прохожие. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка попросили мужчину сложить оружие и открыть дверь, но ответной реакции от того не последовало. В итоге сотрудники Росгвардии провели успешную операцию, в ходе которой задержали устроившего стрельбу мужчину, впоследствии передав его полиции.
Согласно предварительным сведениям, ни девочка, ни пенсионерка, кроме шока, не получили значительных повреждений.
Ранее сообщалось об убийстве женщины сыном из-за того, что из-за матери он сломал наушники.
Автор: Воробьева Алина