Ирина Дубцова попросила фанатов обсудить ее грудь
Ирина Дубцова попросила фанатов поговорить о ее груди. К посту певица прикрепила соответствующее фото.
На снимке счастливая Дубцова предстала во всей красе перед поклонниками. Она сфотографировалась в бассейне и выставила грудь напоказ. Звезда попросила обсуждать фанатов именно ее, а не сына, прическу, доходы и расходы.
Фанатам такое предложение пришлось по душе и в комментах к посту многие похвалили Дубцову за открытость и в очередной раз написали, что грудь у нее шикарная.
На снимке счастливая Дубцова предстала во всей красе перед поклонниками. Она сфотографировалась в бассейне и выставила грудь напоказ. Звезда попросила обсуждать фанатов именно ее, а не сына, прическу, доходы и расходы.
Фанатам такое предложение пришлось по душе и в комментах к посту многие похвалили Дубцову за открытость и в очередной раз написали, что грудь у нее шикарная.
Автор: Вера Антонова