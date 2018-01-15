Анастасия Решетникова прыгнула с "тарзанки"
Российская модель Анастасия Решетникова показала в микроблоге социальной сети Instagram, что готова на самые неожиданные поступки и приключения. Звезда опубликовала видео своего экстремального прыжка с большой высоты.
В профиле Анастасии Решетниковой появился снимок, на котором она запечатлена стоящей на конструкции расположенной над гигантским обрывом. Как оказалось, это местный экстрим-аттракцион с канатом, который позволяет совершить прыжок. Эффектный снимок модель сопроводила вопросом о том, как думают ее поклонники, прыгнет она или нет. Фанаты решили, что Решетникову ничто не остановит, и она обязательно совершит полет.
Вскоре в профиле модели появилось и видео доказательство прыжка. Анастасия Решетникова с гордостью сообщила, что конечно у нее хватило мужества прыгнуть с такой высоты. Сам прыжок ей не показался страшным, поэтому она мечтает о том, чтобы вернуться и переснять полет, совершив его без шлема и с расставленными, как крылья птицы, руками. В конце Анастасия Решетникова добавила, что вообще, это не очень серьезная «развлекалка», бывают и «пореальнее», но до них еще предстоит добраться.
Между тем ранее модель порадовала поклонников снимком в откровенном наряде.
В профиле Анастасии Решетниковой появился снимок, на котором она запечатлена стоящей на конструкции расположенной над гигантским обрывом. Как оказалось, это местный экстрим-аттракцион с канатом, который позволяет совершить прыжок. Эффектный снимок модель сопроводила вопросом о том, как думают ее поклонники, прыгнет она или нет. Фанаты решили, что Решетникову ничто не остановит, и она обязательно совершит полет.
Вскоре в профиле модели появилось и видео доказательство прыжка. Анастасия Решетникова с гордостью сообщила, что конечно у нее хватило мужества прыгнуть с такой высоты. Сам прыжок ей не показался страшным, поэтому она мечтает о том, чтобы вернуться и переснять полет, совершив его без шлема и с расставленными, как крылья птицы, руками. В конце Анастасия Решетникова добавила, что вообще, это не очень серьезная «развлекалка», бывают и «пореальнее», но до них еще предстоит добраться.
Между тем ранее модель порадовала поклонников снимком в откровенном наряде.
Автор: Нина Лукашева