На легендарную "копейку" ВАЗ 2101 поставили мотор V8
В Интернете появилось видео «Жигулей» ВАЗ-2101 с V-образным мотором, у которого 8 цилиндров. Машина принимает участие в соревнованиях в одной из стран Восточной Европы.
Скорее всего, модернизации подверглась все внутренности автомобиля. Но точных данных по динамическим характеристикам нет. Потенциал автомобиля можно увидеть в видеороликах.
Скорее всего, модернизации подверглась все внутренности автомобиля. Но точных данных по динамическим характеристикам нет. Потенциал автомобиля можно увидеть в видеороликах.
Автор: Северов Андрей