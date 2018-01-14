В Чебоксарах из-за угрозы взрыва оцепили жилой дом
Вечером 14 января в Чебоксарах сотрудники спецслужб оцепили многоэтажный жилой дом. Причиной мероприятия стала угроза взрыва.
Инцидент случился в Юго-Западном районе города на улице Социалистической. В доме под №13 обнаружен подозрительный предмет. Местные жители сообщили о случившемся в правоохранительные органы, на место прибыли службы экстренного реагирования. Сотрудники прибывших подразделений оцепили территорию вокруг дома и начали проверку.
Остальная информация о происшествии уточняется.
Инцидент случился в Юго-Западном районе города на улице Социалистической. В доме под №13 обнаружен подозрительный предмет. Местные жители сообщили о случившемся в правоохранительные органы, на место прибыли службы экстренного реагирования. Сотрудники прибывших подразделений оцепили территорию вокруг дома и начали проверку.
Остальная информация о происшествии уточняется.
Автор: Нина Лукашева