В Калуге нашли мертвой 21-летнюю девушку
В Калуге мертвой нашли 21-летнюю девушку. Ее тело 14 января обнаружили возле Яченского водохранилища на вертолетной площадке.
Личность погибшей была оперативно установлено. Никаких следов криминала или насилия на теле не обнаружено. Следком занимается расследованием обстоятельств смерти калужанки.
Личность погибшей была оперативно установлено. Никаких следов криминала или насилия на теле не обнаружено. Следком занимается расследованием обстоятельств смерти калужанки.
Автор: Вера Антонова