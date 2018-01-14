В Москве очевидцы сообщили о возгорании иномарки
В Москве очевидцы, проживающие в северной части города, сообщили о возгорании легкового автомобиля. По данным некоторых СМИ, на улице Куусинена полыхает иномарка BMW.
По неподтвержденным данным, пожар достиг площади в десять квадратных метров. Информации о пострадавших в ходе ЧП на данный момент нет.
Ранее вследствие пожара в жилом доме травмировался человек.
По неподтвержденным данным, пожар достиг площади в десять квадратных метров. Информации о пострадавших в ходе ЧП на данный момент нет.
Ранее вследствие пожара в жилом доме травмировался человек.
Автор: Нина Лукашева