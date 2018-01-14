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Анна Самохина перед смертью получила предложение выйти замуж
Одна из самых обворожительных женщин российского театра и кино Анна Самохина, будучи тяжело больной, могла в четвертый раз выйти замуж. В хосписе, где лежала артистка, ей повстречался одинокий мужчина. Незадолго до кончины актрисы он сделал ей предложение.

Анна Самохина перед смертью получила предложение выйти замуж


В 2009 году Анна Самохина узнала, что неизлечимо больна. Врачи поставили ей диагноз – рак желудка четвертой степени. Актриса и телеведущая до последнего снималась на телевидении. Почувствовав, что организм ослабевает, Самохина по собственной воле легла в хоспис. Два последних месяца она боролась за жизнь в стенах больничного учреждения. Она верила, что сможет побороть онкологическое заболевание и обращалась за помощью к нетрадиционной медицине. Посещали актрису в хосписе и экстрасенсы. 8 февраля 2010 года Анна Самохина умерла.

К 55-летию актрисы Первый канал снял документальный фильм, в котором с трепетом и любовью близкие рассказывают об актрисе. Историю о последнем предложении руки и сердца вспомнила сестра актрисы Маргарита. Она рассказала, как однажды пришла в палату к Анне Самохиной и увидела стоящего на одном колене мужчину. Как позже поведала ей сестра, мужчина по имени Арнольд сделал ей предложение выйти за него замуж. Свадьбе было не суждено случиться. Тот самый Арнольд умер спустя год после кончины великой актрисы. Он успел установить своей возлюбленной Анне Самохиной памятник на могиле в Санкт-Петербурге.
Автор: Бойцова Мария
Вчера, 22:18
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