В подмосковном Зарайске зарезали пьяного мужчину
В Подмосковье мужчина в Зарайске совершил убийство знакомого 1980 года рождения. Информацию СМИ предоставила пресс-служба МВД по региону.
Известно, что преступление произошло по улице Советская. Смерть мужчины наступила в результате удара ножом в область груди. Сообщается, что произошла бытовая ссора после чрезмерного употребления крепких алкогольных напитков.
По подозрению задержан мужчина 1976 года рождения. Возбуждено уголовное делопроизводство, идет расследование.
Известно, что преступление произошло по улице Советская. Смерть мужчины наступила в результате удара ножом в область груди. Сообщается, что произошла бытовая ссора после чрезмерного употребления крепких алкогольных напитков.
По подозрению задержан мужчина 1976 года рождения. Возбуждено уголовное делопроизводство, идет расследование.
Автор: Северов Андрей