В Смоленске прямо на улице найден труп мужчины
В Смоленске в воскресенье утром, 14 января, прямо на улице найден труп неизвестного мужчины. Тело обнаружили горожане.
Инцидент произошел на улице Шевченко у здания общежития около 10 часов утра. Очевидцы вызвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители провели осмотр места происшествия. Труп забрали в Бюро экспертиз для установления причины смерти мужчины.
Личность погибшего устанавливается. Остальная информация уточняется.
Ранее еще один труп достали из Десны.
Инцидент произошел на улице Шевченко у здания общежития около 10 часов утра. Очевидцы вызвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители провели осмотр места происшествия. Труп забрали в Бюро экспертиз для установления причины смерти мужчины.
Личность погибшего устанавливается. Остальная информация уточняется.
Ранее еще один труп достали из Десны.
Автор: Нина Лукашева