В Самаре в морозилке нашли труп недоношенного ребенка
В Самаре нашли в морозилке тело недоношенного младенца. Он родился на Рождество, 7 января. Об этом пишут местные медиа.
Труп, скорее всего, еще долго бы не нашли, пишут газеты, если бы мать ребенка не госпитализировали с кровотечением. Выяснилось, что 38-летняя женщина отмечала Рождество и вдруг у нее начались роды. Малыш родился мертвым, женщина положила труп в холодильник и продолжила отмечать праздник.
Спустя несколько часов у нее открылось кровотечение и понадобилась госпитализация. Оказалось, женщина уже воспитывает троих малолетних детей. СУ СКР проводит проверку, уголовное дело пока не открыто.
Труп, скорее всего, еще долго бы не нашли, пишут газеты, если бы мать ребенка не госпитализировали с кровотечением. Выяснилось, что 38-летняя женщина отмечала Рождество и вдруг у нее начались роды. Малыш родился мертвым, женщина положила труп в холодильник и продолжила отмечать праздник.
Спустя несколько часов у нее открылось кровотечение и понадобилась госпитализация. Оказалось, женщина уже воспитывает троих малолетних детей. СУ СКР проводит проверку, уголовное дело пока не открыто.
Автор: Вера Антонова