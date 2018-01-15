Валерий Меладзе выложил в Сеть видео заплыва в собственном басейне
Валерий Меладзе выложил на своей странице в Instagram видео из бассейна. Певец продемонстрировал подписчикам свою спортивную форму, проплыв через весь бассейн довольно с большой скоростью.
Валерий Меладзе решил позабавить подписчиков своей страницы Instagram и выложил небольшое видео. Ролик Валерий подписал комментарием, что собирается выступить на Олимпиаде. Поклонники артиста оценили его хорошую спортивную форму и отметили, что готовы поддержать его на Олимпиаде.
Валерий Меладзе решил позабавить подписчиков своей страницы Instagram и выложил небольшое видео. Ролик Валерий подписал комментарием, что собирается выступить на Олимпиаде. Поклонники артиста оценили его хорошую спортивную форму и отметили, что готовы поддержать его на Олимпиаде.
Автор: Бойцова Мария