"Дом-2": Лилия Четрару чувствует себя отлично после ухода из шоу
Лилия Четрару рассказала о том, какие ощущения она испытывает после ухода с шоу «Дом-2». Девушка призналась, что чувствует себя хорошо и свободно.
По словам Четрару, они с Сергеем Захарьяшем и раньше думали о том, чтобы уйти с «Дома-2», потому что устали от такой жизни на Поляне. Они там жили больше года и своей цели добились – нашли любовь. Теперь Четрару пробуется как модель, занимается рекламой и наслаждается жизнью.
Серьезных ссор у Четрару с возлюбленным нет и в ближайшее время парочка собирается отправится в отпуск в теплые края.
По словам Четрару, они с Сергеем Захарьяшем и раньше думали о том, чтобы уйти с «Дома-2», потому что устали от такой жизни на Поляне. Они там жили больше года и своей цели добились – нашли любовь. Теперь Четрару пробуется как модель, занимается рекламой и наслаждается жизнью.
Серьезных ссор у Четрару с возлюбленным нет и в ближайшее время парочка собирается отправится в отпуск в теплые края.
Автор: Вера Антонова