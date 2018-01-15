Рейтинг доступных малоизвестных электромобилей возглавил индийский Mahindra e-20
Согласно составленному экспертами издания Cars Week топ-5, электромобиль Mahindra e-20 от индийского производителя возглавил рейтинг самых доступных малоизвестных авто, приводимых в движение аккумулятором. Его стоимость на местном рынке стартует от $2,7 тысячи, то есть от 150 тысяч рублей.
Данная модель не поставляется на территорию РФ, а для того чтобы самостоятельно привезти Mahindra e-20 в Россию, потребуется, при учёте налогов и затрат на транспортировку, ещё около 30 % денежных средств от полной стоимости нового электромобиля. Лидирующую позицию машине, наряду с невысокой стоимостью, обеспечили неплохие технические характеристики. Владельцы Mahindra e-20 утверждают, что электромобиль разгоняется до 80 км/ч, имея максимальный запас хода на 100 км пути. Силовым агрегатом являются электродвигатель мощностью 26 л/с и 52 Нм крутящего момента. Длина авто – 3,2 м, масса – 830 кг.
Вторую строку специалисты отдали китайскому электромобилю E-Car GD04B, пытавшемуся выйти на российский рынок в 2012-2013 годах. Тогда он предлагался клиентам по цене от 440 тысяч рублей. Модель оснащена простым электромотором мощностью 6,5 л/с, который встроен в заднюю ось. В движение авто приводят 10 обычных автоаккумуляторов. При благоприятных условиях электромобиль E-Car GD04B может преодолеть около 150 км расстояния, притом что скоростной максимум машины – 50 км/ч. На сегодняшний день продажа этих электрокаров на территории РФ приостановлена.
Третье место досталось Bravo eGo, ранее известному как e-Trike, представляющему собой сверхкомпактный электромобиль-трансформер. Его можно предварительно заказать по цене около 600 тысяч рублей за стандартную комплектацию. В качестве силового агрегата применяются два моторколеса, их суммарная мощностью составляет 6 кВт при максимальной скорости в 90 км/ч и запасе хода до 140 км дистанции в топовой комплектации.
На четвёртой позиции эксперты разместили модель более известного бренда, которая на текущий момент представлена в России, под названием Renault Twizy. Стоимость электрокара стартует от отметки в 800 тысяч рублей. Представители французской корпорации позиционируют машину как компактный ситикар, хоть по техническим характеристикам он является электрическим скутером. Авто оснащается электромотором с максимальной мощностью до 17 л/с, запас хода – 100 км, время полной зарядки – 210 часов от обычной розетки.
Замыкает рейтинг самых доступных малоизвестных авто с электродвигателями американский полностью электрический грузовик EcoTruck, получивший ценник в $17 тысяч, или 960 тысяч рублей. Модель предлагается исключительно на рынке США, представляя собой, по сути, набор устаревших технологий. Так, скоростной максимум мини-грузовика достигает всего 40-50 км/ч, притом что запас хода составляет 65 км. В современном мире подобные показатели смотрятся весьма скромными, в особенности на фоне дорогостоящего, но передового Tesla Semi.
Данная модель не поставляется на территорию РФ, а для того чтобы самостоятельно привезти Mahindra e-20 в Россию, потребуется, при учёте налогов и затрат на транспортировку, ещё около 30 % денежных средств от полной стоимости нового электромобиля. Лидирующую позицию машине, наряду с невысокой стоимостью, обеспечили неплохие технические характеристики. Владельцы Mahindra e-20 утверждают, что электромобиль разгоняется до 80 км/ч, имея максимальный запас хода на 100 км пути. Силовым агрегатом являются электродвигатель мощностью 26 л/с и 52 Нм крутящего момента. Длина авто – 3,2 м, масса – 830 кг.
Вторую строку специалисты отдали китайскому электромобилю E-Car GD04B, пытавшемуся выйти на российский рынок в 2012-2013 годах. Тогда он предлагался клиентам по цене от 440 тысяч рублей. Модель оснащена простым электромотором мощностью 6,5 л/с, который встроен в заднюю ось. В движение авто приводят 10 обычных автоаккумуляторов. При благоприятных условиях электромобиль E-Car GD04B может преодолеть около 150 км расстояния, притом что скоростной максимум машины – 50 км/ч. На сегодняшний день продажа этих электрокаров на территории РФ приостановлена.
Третье место досталось Bravo eGo, ранее известному как e-Trike, представляющему собой сверхкомпактный электромобиль-трансформер. Его можно предварительно заказать по цене около 600 тысяч рублей за стандартную комплектацию. В качестве силового агрегата применяются два моторколеса, их суммарная мощностью составляет 6 кВт при максимальной скорости в 90 км/ч и запасе хода до 140 км дистанции в топовой комплектации.
На четвёртой позиции эксперты разместили модель более известного бренда, которая на текущий момент представлена в России, под названием Renault Twizy. Стоимость электрокара стартует от отметки в 800 тысяч рублей. Представители французской корпорации позиционируют машину как компактный ситикар, хоть по техническим характеристикам он является электрическим скутером. Авто оснащается электромотором с максимальной мощностью до 17 л/с, запас хода – 100 км, время полной зарядки – 210 часов от обычной розетки.
Замыкает рейтинг самых доступных малоизвестных авто с электродвигателями американский полностью электрический грузовик EcoTruck, получивший ценник в $17 тысяч, или 960 тысяч рублей. Модель предлагается исключительно на рынке США, представляя собой, по сути, набор устаревших технологий. Так, скоростной максимум мини-грузовика достигает всего 40-50 км/ч, притом что запас хода составляет 65 км. В современном мире подобные показатели смотрятся весьма скромными, в особенности на фоне дорогостоящего, но передового Tesla Semi.
Автор: Воробьева Алина