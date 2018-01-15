Светлана Лобода в сексуальном боди похвасталась стройными ногами
Популярная украинская певица Светлана Лобода приятно удивила своих многочисленных поклонников, которых к слову уже почти 3 миллиона, откровенным видео. Звезда станцевала в черном сексуальном боди, которое эффектно подчеркнуло ее идеальную фигуру и стройные ноги.
Светлана Лобода в микроблоге социальной сети Instagram опубликовала новое эротичное видео. В ролике звезда предстала в сексуальном черном боди, танцующей зажигательный танец. Фанаты пришли в восторг от публикации, аккаунт певицы в кратчайшие сроки заполнили восхищенные комментарии и комплименты.
За несколько часов видео танцующей Лободы собрало более 663 000 отметок «Нравится». Поклонники назвали певицу очень «сексуальной и желанной», а движения, которые она использовала в танце, эротичными и откровенными.
Между тем накануне Нового года стало известно, что Лобода закрутила роман.
Светлана Лобода в микроблоге социальной сети Instagram опубликовала новое эротичное видео. В ролике звезда предстала в сексуальном черном боди, танцующей зажигательный танец. Фанаты пришли в восторг от публикации, аккаунт певицы в кратчайшие сроки заполнили восхищенные комментарии и комплименты.
За несколько часов видео танцующей Лободы собрало более 663 000 отметок «Нравится». Поклонники назвали певицу очень «сексуальной и желанной», а движения, которые она использовала в танце, эротичными и откровенными.
Между тем накануне Нового года стало известно, что Лобода закрутила роман.
Автор: Нина Лукашева