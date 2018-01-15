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Светлана Ходченкова показала поклонникам утренний снимок без макияжа
Светлана Ходченкова порадовала подписчиков своей страницы Instagram откровенным фото без макияжа. Естественная красота актрисы не оставила равнодушными её поклонников. Сотни комплиментов посыпались в сторону актрисы.

Светлана Ходченкова показала поклонникам утренний снимок без макияжа


Многие звезды в последнее время выкладывают в Сеть живые фото, без тонн грима и искусственных фильтров. Светлана Ходченкова тоже решила показать свое чистое лицо. На фото девушка запечатлена ранним утром в своей постели, естественно без макияжа. Подписчики бурно отреагировали на снимок. В комментариях Светлану осыпают комплиментами по поводу ее красоты и пишут, что только уверенная в себе женщина способна открыто показать свое лицо без макияжа.

Светлана не раз в своих интервью говорила, что устает от грима на работе и в обычной жизни часто ходит не накрашенной.
Автор: Бойцова Мария
Сегодня, 07:19
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