Audi представит электрический кроссовер E-Tron осенью 2018 года в Париже
Немецкая компания Audi обещает представить свой электрический кроссовер E-Tron уже осенью 2018 года. Дебют новинки ожидается в рамках автосалона в Париже.
Выпуск электрической модели эксперты называют ответом на падение продаж дизельных авто. Производитель заявляет, что E-Tron станет продолжением концептуального автомобиля, представленного в 2015 году и аналогом для набирающих популярность Tesla Model X и Jaguar I-Pace.
Ожидается, что Audi E-Tron получит модернизированную версию архитектуры MLB, которая уже применяется для строительства Q5 и Q7. Детальной информации о технических возможностях электрического кроссовера пока нет, однако в концепте использовали три электромотора с генерацией до 429 лошадиных сил.
При использовании подобной силовой установки автомобиль будет разгоняться до 100 километров в час лишь за 4,6 секунды. При этом максимальная скорость электромодели составит 210 километров в час, а запаса хода должно хватить на 500 километров пути.
Что касается интерьера немецкого кроссовера, то в нем могут появиться спортивные сидения и другие элементы от А8.
Выпуск электрической модели эксперты называют ответом на падение продаж дизельных авто. Производитель заявляет, что E-Tron станет продолжением концептуального автомобиля, представленного в 2015 году и аналогом для набирающих популярность Tesla Model X и Jaguar I-Pace.
Ожидается, что Audi E-Tron получит модернизированную версию архитектуры MLB, которая уже применяется для строительства Q5 и Q7. Детальной информации о технических возможностях электрического кроссовера пока нет, однако в концепте использовали три электромотора с генерацией до 429 лошадиных сил.
При использовании подобной силовой установки автомобиль будет разгоняться до 100 километров в час лишь за 4,6 секунды. При этом максимальная скорость электромодели составит 210 километров в час, а запаса хода должно хватить на 500 километров пути.
Что касается интерьера немецкого кроссовера, то в нем могут появиться спортивные сидения и другие элементы от А8.
Автор: Нина Лукашева