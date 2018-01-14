Экс-возлюбленная Гуфа Леся Фак призналась в принятии наркотиков
Леся Фак, которая встречалась с рэпером Гуфом, призналась, что встала на путь избавления от наркотиков. Она утверждает, что подсела на наркотики из-за своего бывшего возлюбленного.
Фак сожалеет о том времени, когда она употребляла наркотики. Она считает, что наркозависимость погубила ее жизнь. Леся Фак уже месяц не употребляет дурман. Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа, пока встречалась с ним, как она утверждает, стала наркоманкой. Пара была вместе три года. Также Фак призналась, что помогла многим подсесть на смертельно опасную привычку. Она обещает, что у нее началась новая жизнь, сообщает портал news-r.
Фанаты Гуфа неодобрительно прокомментировали новость в том духе, что по внешнему виду Леси Фак и до этого было понятно про ее наркозависимость.
Фак сожалеет о том времени, когда она употребляла наркотики. Она считает, что наркозависимость погубила ее жизнь. Леся Фак уже месяц не употребляет дурман. Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа, пока встречалась с ним, как она утверждает, стала наркоманкой. Пара была вместе три года. Также Фак призналась, что помогла многим подсесть на смертельно опасную привычку. Она обещает, что у нее началась новая жизнь, сообщает портал news-r.
Фанаты Гуфа неодобрительно прокомментировали новость в том духе, что по внешнему виду Леси Фак и до этого было понятно про ее наркозависимость.
Автор: Северов Андрей