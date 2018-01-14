Компания Chevrolet полностью рассекретила новый пикап Silverado
Компания Chevrolet, являющаяся подразделением американской корпорации General Motors, полностью рассекретила новый пикап Silverado. Разработчики уменьшили массу автомобиля, в сравнении с его предшественником, на 450 фунтов, пересмотрели внешний и внутренний дизайны и оснастили машину иными силовыми агрегатами.
Официальная полная информация о Chevrolet Silverado нового поколения была представлена концерном General Motors за день до старта Североамериканского международного автосалона (NAIAS) в городе Детройт. Первые фото ожидаемой новинки появились ещё в середине декабря минувшего года. Теперь же, согласно обнародованным данным, стало известно, что грузовик построен на стальной раме, утратившей в весе 88 фунтов, продолжая обладать 10 %-ным увеличением жёсткости при кручении.
Пикап нового поколения удлинили на 41 см, а его колёсную базу увеличили на 10 см. Массу грузовика 2019 модельного года удалось сократить на 450 фунтов благодаря использованию лёгких материалов, включая алюминий, из которого выполнены двери и капот машины. Снижению веса автомобиля также способствовала конструкция подвески из алюминия и композитных материалов.
Салон Chevrolet Silverado значительно разнится от такового своего предшественника, но внешний вид схож с пикапами предыдущего поколения. Инженеры увеличили внутреннее пространство экстерьера, добавив большее количество отсеков для хранения вещей.
Для будущих владельцев пикап Chevrolet Silverado 2019 модельного года будет доступен с 6 различными комбинациями трансмиссий и двигателей. Так, техническими характеристиками предусмотрены существенно модернизированные двигатели V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра, а также 3-литровый 6-цилиндровый турбодизель Duramax. Грузовик оснастят абсолютно новой 10-ступенчатой АКПП и системой Start/Stop.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о презентации китайским стартапом Byton своей концепции электрокроссовера.
Официальная полная информация о Chevrolet Silverado нового поколения была представлена концерном General Motors за день до старта Североамериканского международного автосалона (NAIAS) в городе Детройт. Первые фото ожидаемой новинки появились ещё в середине декабря минувшего года. Теперь же, согласно обнародованным данным, стало известно, что грузовик построен на стальной раме, утратившей в весе 88 фунтов, продолжая обладать 10 %-ным увеличением жёсткости при кручении.
Пикап нового поколения удлинили на 41 см, а его колёсную базу увеличили на 10 см. Массу грузовика 2019 модельного года удалось сократить на 450 фунтов благодаря использованию лёгких материалов, включая алюминий, из которого выполнены двери и капот машины. Снижению веса автомобиля также способствовала конструкция подвески из алюминия и композитных материалов.
Салон Chevrolet Silverado значительно разнится от такового своего предшественника, но внешний вид схож с пикапами предыдущего поколения. Инженеры увеличили внутреннее пространство экстерьера, добавив большее количество отсеков для хранения вещей.
Для будущих владельцев пикап Chevrolet Silverado 2019 модельного года будет доступен с 6 различными комбинациями трансмиссий и двигателей. Так, техническими характеристиками предусмотрены существенно модернизированные двигатели V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра, а также 3-литровый 6-цилиндровый турбодизель Duramax. Грузовик оснастят абсолютно новой 10-ступенчатой АКПП и системой Start/Stop.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о презентации китайским стартапом Byton своей концепции электрокроссовера.
Автор: Воробьева Алина