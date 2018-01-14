Шурыгина назвала приглашение Семёнова на «Прямой эфир» подлостью Малахова
Пригласить Сергея Семёнова после досрочного освобождения из тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней было подлостью со стороны Андрея Малахова, считает Диана Шурыгина. Об этом она заявила в интервью корреспондентам издания Dni.Ru.
Девушка добавила, что считает такой поступок телеведущего «зелёным светом» для насильников, совершающих преступления против несовершеннолетних, так как негласно звучит призыв в уши молодых людей, что «можно надругаться над малолетней, провести год в тюрьме, а затем выйти на свободу и прославиться с помощью телевидения», заключила Диана Шурыгина.
Ранее она выразила желание исполнить музыкальную композицию дуэтом с Ольгой Бузовой.
«Даже не предполагала, что Андрей Малахов и его команда опустятся до подобного уровня. Понимаю, обсудить данную ситуацию в комнате, наедине, если есть желание поддержать парня, или же отправить ему письмо. Но обставить это дело так, будто он вовсе не виноват, и продвигать это в массы, идя против решения суда, – это, на мой взгляд, низко и подло», – поделилась эмоциями Диана Шурыгина.
Девушка добавила, что считает такой поступок телеведущего «зелёным светом» для насильников, совершающих преступления против несовершеннолетних, так как негласно звучит призыв в уши молодых людей, что «можно надругаться над малолетней, провести год в тюрьме, а затем выйти на свободу и прославиться с помощью телевидения», заключила Диана Шурыгина.
Ранее она выразила желание исполнить музыкальную композицию дуэтом с Ольгой Бузовой.
Автор: Воробьева Алина