Ученые определились с местонахождением планеты Нибиру
Астрофизики склоняются к мнению, что загадочная планета Нибиру - это не выдумка. Адепты данной теории утверждают, что появление 9-ой планеты вызовет огромные катаклизмы.
По мнению приверженцев теории заговора молчания о существовании данного небесного тела, планета X должна войти в скором времени в нашу планетарную систему, приблизившись к Земле. Это вызовет землетрясения и, соответственно, огромные цунами. Они утверждают, что эта планета в 13 раз больше Юпитера.
Стоит отметить, что уфологи достаточно часто стали делать подобные заявления, но до настоящего времени предположения о существовании планеты Нибиру и конце света из-за нее не стали реальностью.
По мнению приверженцев теории заговора молчания о существовании данного небесного тела, планета X должна войти в скором времени в нашу планетарную систему, приблизившись к Земле. Это вызовет землетрясения и, соответственно, огромные цунами. Они утверждают, что эта планета в 13 раз больше Юпитера.
Стоит отметить, что уфологи достаточно часто стали делать подобные заявления, но до настоящего времени предположения о существовании планеты Нибиру и конце света из-за нее не стали реальностью.
Автор: Северов Андрей