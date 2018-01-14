В Тайланде взорвалося скоростной катер с 26 туристами
Скоростное судно с 26 туристами взорвалось в Таиланде. Множество пассажиров из Китая получили ожоги, другие туристы успели спастись от огня, спрыгнув в воду. Произошла утечка топлива.
Данное ЧП произошло возле острова Пхипхи. Всего пострадало 26 пассажиров. 16 туристов из Поднебесной получили повреждения от огня разной степени. Спрыгнувших пассажиров спасли подъехавшие суда.
По данным правоохранительных органов Тайланда причиной происшествия является утечка топлива. Ведется расследование.
Данное ЧП произошло возле острова Пхипхи. Всего пострадало 26 пассажиров. 16 туристов из Поднебесной получили повреждения от огня разной степени. Спрыгнувших пассажиров спасли подъехавшие суда.
По данным правоохранительных органов Тайланда причиной происшествия является утечка топлива. Ведется расследование.
Автор: Северов Андрей