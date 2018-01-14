Disney выпустит по мотивам «Звёздных войн» мобильную игру Star Wars: Rivals
Компания Disney обрадовала фанатов «Звёздных войн» обещанием выпустить в скором времени игру для мобильных телефонов по мотивам культовой космической оперы. 30-секнудный ролик геймплея шутера, получившего название Star Wars: Rivals, появился на просторах видеохостинга YouTube.
Для геймеров и поклонников фантастической франшизы представится возможность выступить в игре за какого-либо из доступных в шутере персонажей «Звёздных войн», включая и героев новых кинофильмов. Наряду с полноценной сюжетной кампанией, Star Wars: Rivals получил также бои между игроками. Каждый персонаж будет доступен для прокачивания, имеется широкий ассортимент уникального вооружения.
Disney будет распространять мобильную игру по условно-бесплатной модели. Заработок создателей Star Wars: Rivals подразумевается из внутриигровых покупок.
Для геймеров и поклонников фантастической франшизы представится возможность выступить в игре за какого-либо из доступных в шутере персонажей «Звёздных войн», включая и героев новых кинофильмов. Наряду с полноценной сюжетной кампанией, Star Wars: Rivals получил также бои между игроками. Каждый персонаж будет доступен для прокачивания, имеется широкий ассортимент уникального вооружения.
Disney будет распространять мобильную игру по условно-бесплатной модели. Заработок создателей Star Wars: Rivals подразумевается из внутриигровых покупок.
Автор: Воробьева Алина