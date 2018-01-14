В Москве спасли едва не утонувшего в Борисовском пруду человека
В южной части Москвы благодаря оперативным действиям сотрудников экстренных служб остался в живых человек. Он едва не утонул в Борисовском пруду, но был вовремя извлечён из воды спасателями.
Для того чтобы вытащить мужчину из искусственного водоёма Южного административного округа Москвы, эмчеэсовцы задействовали спецтехнику. Извлечённый из Борисовского пруда человек поблагодарил сотрудников аварийно-спасательной службы за помощь, но от госпитализации отказался.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о спасении 5 жителей Москвы, едва не сгоревших при пожаре.
Для того чтобы вытащить мужчину из искусственного водоёма Южного административного округа Москвы, эмчеэсовцы задействовали спецтехнику. Извлечённый из Борисовского пруда человек поблагодарил сотрудников аварийно-спасательной службы за помощь, но от госпитализации отказался.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о спасении 5 жителей Москвы, едва не сгоревших при пожаре.
Автор: Воробьева Алина