Поклонники Бузовой попросили Борисову помочь ей справиться с тягой к алкоголю
Пребывая на отдыхе в Таиланде, Ольга Бузова ежедневно делится с подписчиками Instagram фото- и видеоматериалами, демонстрирующими то, как она проводит время. Поклонники обеспокоены наличием на многих кадрах бокалов со спиртным, потому попросили Дану Борисову помочь звезде побороть тягу к алкоголю.
В комментариях фолловеры призвали Ольгу Бузову остановиться и начать трезвый образ жизни. По мнению поклонников, теледива портит не только здоровье, но и свою репутацию. Некоторые из подписчиков Instagram в комментариях обратились к Дане Борисовой с просьбой помочь певице справиться с желанием употреблять спиртное, так как переживают, что у звезды может появиться алкогольная зависимость.
Ранее Ольга Бузова поделилась с фанатами видеозаписью танца на пляже Таиланда.
В комментариях фолловеры призвали Ольгу Бузову остановиться и начать трезвый образ жизни. По мнению поклонников, теледива портит не только здоровье, но и свою репутацию. Некоторые из подписчиков Instagram в комментариях обратились к Дане Борисовой с просьбой помочь певице справиться с желанием употреблять спиртное, так как переживают, что у звезды может появиться алкогольная зависимость.
Ранее Ольга Бузова поделилась с фанатами видеозаписью танца на пляже Таиланда.
Автор: Воробьева Алина