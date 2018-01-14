Nissan предлагает выгодные кредиты до конца января
Nissan предлагает выгодные скидки, которые будут действовать до конца первого месяца зимы. Nissan Finance включают в себя стандартный кредит «Простые числа» и с остаточным платежом «Простые правила».
«Простые числа» предлагает скидки на модели: Кашкай, Икс-Трейл, Террано, Альмера, Мурано. В этой кредитной линии предлагаются скидки от 7 до 8% на 3 года. «Простые правила» предлагает скидки на модель Альмера, ее можно взять минимум за 4000 руб. в месяц, а также Мурано за 12500 руб., Икс-Трейл за 9000, Кашкай за 7500, Джук за 7000, Террано за 5000. По таким кредитным условиям можно сильно сократить сумму платежа в месяц по сравнению со стандартным кредитом.
При покупке автомобилей Nissan в дополнение к вышеуказанным программам есть еще государственные «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Скидки по этим кредитам плюсуются к другим программам и делают автомобиль дешевле на 10%, стартовый платеж составляет 20%.
«Простые числа» предлагает скидки на модели: Кашкай, Икс-Трейл, Террано, Альмера, Мурано. В этой кредитной линии предлагаются скидки от 7 до 8% на 3 года. «Простые правила» предлагает скидки на модель Альмера, ее можно взять минимум за 4000 руб. в месяц, а также Мурано за 12500 руб., Икс-Трейл за 9000, Кашкай за 7500, Джук за 7000, Террано за 5000. По таким кредитным условиям можно сильно сократить сумму платежа в месяц по сравнению со стандартным кредитом.
При покупке автомобилей Nissan в дополнение к вышеуказанным программам есть еще государственные «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Скидки по этим кредитам плюсуются к другим программам и делают автомобиль дешевле на 10%, стартовый платеж составляет 20%.
Автор: Северов Андрей