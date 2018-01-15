В США невеста утопила в реке ненасытного в сексе жениха
В США 37-летняя невеста, приехавшая в Нью-Йорк из Латвии, утопила в реке Гудзон своего 46-летнего жениха, который был ненасытен в сексе, и предлагал ей заняться половым актом втроем. Сведения появились в издании Daily Mail.
Сообщается, женщине стал надоедать сексуальный напор возлюбленного, и она стала подумывать о его смерти. Когда мужчина отправился рыбачить, латвийка вытащила сливную пробку из лодки, что привело к ее затоплению. Спастись американец не смог.
Полицейские быстро вышли на подозреваемую. Свою вину женщина признала и была приговорена к четырем годам тюрьмы. Мать утонувшего мужчины считает решение суда слишком мягким.
Ранее в КНР невеста наказала жениха, прогулявшего бракосочетание.
Сообщается, женщине стал надоедать сексуальный напор возлюбленного, и она стала подумывать о его смерти. Когда мужчина отправился рыбачить, латвийка вытащила сливную пробку из лодки, что привело к ее затоплению. Спастись американец не смог.
Полицейские быстро вышли на подозреваемую. Свою вину женщина признала и была приговорена к четырем годам тюрьмы. Мать утонувшего мужчины считает решение суда слишком мягким.
Ранее в КНР невеста наказала жениха, прогулявшего бракосочетание.
Автор: Джанабилова Татьяна П