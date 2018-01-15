Ученые: Фастфуд держит иммунную систему в стрессе
Ученые, работающие на базе Боннского университета (Германия), изучили влияние фастфуда на человеческий организм. Оказалось, пища, приготовленная в ресторанах быстрого питания, держит иммунную систему в постоянном стрессе.
Исследователи провели эксперимент на лабораторных грызунах, посадив контрольную группу на диету из фастфуда. Изучая состав крови, эксперты выяснили, что при регулярном употреблении нездоровой еды в организме вырабатываются лишние иммунные клетки - гранулоциты и моноциты. Обычно такое состояние вызвано ответом на заражение опасными бактериями или вирусами. При протекании процессов в здоровом организме врачи диагностируют поражение костного мозга.
Ученые отметили, что даже при возврате мышей к нормальному питанию иммунная система не восстановилась, и клетки сохранили свое агрессивное «поведение».
Ранее сообщалось, что на здоровье человека влияет даже упаковка от фастфуда.
Исследователи провели эксперимент на лабораторных грызунах, посадив контрольную группу на диету из фастфуда. Изучая состав крови, эксперты выяснили, что при регулярном употреблении нездоровой еды в организме вырабатываются лишние иммунные клетки - гранулоциты и моноциты. Обычно такое состояние вызвано ответом на заражение опасными бактериями или вирусами. При протекании процессов в здоровом организме врачи диагностируют поражение костного мозга.
Ученые отметили, что даже при возврате мышей к нормальному питанию иммунная система не восстановилась, и клетки сохранили свое агрессивное «поведение».
Ранее сообщалось, что на здоровье человека влияет даже упаковка от фастфуда.
Автор: Джанабилова Татьяна П