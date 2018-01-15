Под Тольятти автоцистерна переехала Lada Granta, два человека погибли
В Самарской области произошло ДТП, повлекшее гибель двух человек, автоцистерна врезалась в Lada Granta, а затем переехала её. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте, кузов Granta был значительно деформирован.
По информации ПСО Самарской области, столкновение транспортных средств произошла в ночь на 15 января, на 5-м километре трассы Тольятти – Димитровград. Бойцы поисково-спасательного отряда из Тольятти прибыли на место ДТП в 3:47 (по местному времени). На протяжении двух часов спасатели разбирали Granta, для этого был использован специальный гидравлический инструмент, необходимо было оперативно получить доступ к телам погибших.
Согласно информации регионального МЧС, в 6:33 кузов автомобиля был разобран, трупы водителя и пассажира извлечены. По факту дорожной аварии проводится проверка.
По информации ПСО Самарской области, столкновение транспортных средств произошла в ночь на 15 января, на 5-м километре трассы Тольятти – Димитровград. Бойцы поисково-спасательного отряда из Тольятти прибыли на место ДТП в 3:47 (по местному времени). На протяжении двух часов спасатели разбирали Granta, для этого был использован специальный гидравлический инструмент, необходимо было оперативно получить доступ к телам погибших.
Согласно информации регионального МЧС, в 6:33 кузов автомобиля был разобран, трупы водителя и пассажира извлечены. По факту дорожной аварии проводится проверка.
Автор: Семен Зайцев