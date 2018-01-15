KIA Ceed и KIA Sportage получат систему Mild Hybrid
Компания Kia намерена укомплектовать большинство собственных моделей двигателями с использованием технологии Mild Hybrid. Это открывает возможность производить транспортные средства, которые соответствуют растущим экологическим требованиям для автомобилистов США и стран Европы без больших утрат уровня мощности. Соответствующие сведения были предоставлены Вунг Чул Янгом, вице-главой центра исследований Kia.
Как стало известно, новые авто в рамках линеек Kia Ceed и Sportage станут включать 48-вольтовую Mild Hybrid. Энергия, которая будет аккумулироваться путем рекуперации энергии, позволит обеспечивать питание бортовой электроники во время пребывания в пробках, проводить пуск двигателя в рамках режима Start-Stop, а также оказывать помощь ДВС при разгоне.
Модели Kia Ceed и Sportage, получившие «мягкогибридную» схему системы привода не способны использовать исключительно электротягу, однако дадут возможность существенно экономить затраты топлива, тогда как по динамическим характеристикам они станут соответствовать бензиновым и дизельным аналогам.
Как стало известно, новые авто в рамках линеек Kia Ceed и Sportage станут включать 48-вольтовую Mild Hybrid. Энергия, которая будет аккумулироваться путем рекуперации энергии, позволит обеспечивать питание бортовой электроники во время пребывания в пробках, проводить пуск двигателя в рамках режима Start-Stop, а также оказывать помощь ДВС при разгоне.
Модели Kia Ceed и Sportage, получившие «мягкогибридную» схему системы привода не способны использовать исключительно электротягу, однако дадут возможность существенно экономить затраты топлива, тогда как по динамическим характеристикам они станут соответствовать бензиновым и дизельным аналогам.
Автор: Валерий Антонов