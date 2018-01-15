В Хакасии под лавиной во время катания на снегоходах погибли два человека
В субботу, 13 января, в Хакасии во время катания на снегоходах перевернулись и погибли, не сумев выбраться из-под лавины, два человека. Ещё пяти, оказавшимся в снежной ловушке, удалось спастись.
Трагический инцидент имел место на территории, примыкающей к посёлку Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии. Отдохнуть на труднодоступной, но из-за обилия снега пользующейся популярностью у любителей экстремального времяпровождения, территории приехали около десяти жителей различных регионов РФ. Согласно сообщению СУ СКР по республике, с целью катания на снегоходах отдыхающие прибыли на своих личных авто, не воспользовавшись услугами, предоставляемыми туристическими фирмами. Выбранный ими участок не был оборудован для езды на снегоходах.
В итоге на приезжих сошла лавина, накрыв их снегом. Спасшиеся люди вызвали сотрудников аварийно-спасательной службы, которые в ходе поисковых мероприятий обнаружили мёртвые тела двоих мужчин, 35 и 42 лет. Погибшие были жителями Сургута и Красноярска. Правоохранители проводят доследственную проверку.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о происшествиях, связанных с катаниями на снегоходах, в Новосибирской и Кемеровской областях.
Трагический инцидент имел место на территории, примыкающей к посёлку Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии. Отдохнуть на труднодоступной, но из-за обилия снега пользующейся популярностью у любителей экстремального времяпровождения, территории приехали около десяти жителей различных регионов РФ. Согласно сообщению СУ СКР по республике, с целью катания на снегоходах отдыхающие прибыли на своих личных авто, не воспользовавшись услугами, предоставляемыми туристическими фирмами. Выбранный ими участок не был оборудован для езды на снегоходах.
В итоге на приезжих сошла лавина, накрыв их снегом. Спасшиеся люди вызвали сотрудников аварийно-спасательной службы, которые в ходе поисковых мероприятий обнаружили мёртвые тела двоих мужчин, 35 и 42 лет. Погибшие были жителями Сургута и Красноярска. Правоохранители проводят доследственную проверку.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о происшествиях, связанных с катаниями на снегоходах, в Новосибирской и Кемеровской областях.
Автор: Воробьева Алина